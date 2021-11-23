الولايات المتحدة.. مطالبات باللجوء لاحتياطي النفط بهدف خفض الأسعار

2021/11/23 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن بمكافحة ارتفاع أسعار النفط، عبر استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، وحظر صادرات النفط الأميركية، وفقا لرسالة اطلعت عليها شبكة "سي أن أن".

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