إغلاق طريق رئيسي في السليمانية

2021/11/23 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قطع المئات من المتظاهرين طريق السليمانية الرئيسي الواقع أمام مبنى المحافظة، والذي يصل مركز المدينة بشارع سالم.

وانتشرت قوا الآسايش ومكافحة الشغب بشكل كبير في شوارع السليمانية، فيما يواصل الطلبة احتجاجاهم.

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