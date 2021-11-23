الجامعة لبنانية تصدر 3 قرارات تتعلق بالطلبة العراقيين

2021/11/23 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الجامعة الاسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن اصدار ثلاثة قرارات تتعلق بطلابها العراقيين.وقالت الجامعة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ستتم اتخاذ قرارات تتعلق بملف الطلاب العراقيين والشهادات، بعد […]

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