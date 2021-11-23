2021/11/23 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثامن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالإرهاب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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