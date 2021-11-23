2021/11/23 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت سفارة جمهورية ارمينيا في العراق،

اليوم الثلاثاء، على تصريحات سفارة

جمهورية اذربيجان في العراق، التي ادلت

بها السفارة لوكالة نون الخبرية في وقت

سابق، فيما اتهمت السفارة بعض صحف

الاعلام العراقي ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الارمينية في بغداد ترد على نظيرتها الاذربيجانية وتتهم صحف عراقية بنشر خطاب الكراهية ضد الارمن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الارمينية في بغداد ترد على نظيرتها الاذربيجانية وتتهم صحف عراقية بنشر خطاب الكراهية ضد الارمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).