2021/11/23 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصلت وكالة “المركز الخبري الوطني” على صور تُظهر جانبًا من الاحتجاجات في محافظة السليمانية، حيث بدت الشوارع مليئة بالطلبة الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أيام للمطالبة بصرف المنح الشهرية، حيث قام المحتجون بقطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



السليمانية تغصُّ بالمحتجين المركز الخبري الوطني.

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