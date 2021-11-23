خبراء يتنبأون بموسم إنفلونزا أكثر حدة من العام الماضي

2021/11/23 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء موسم الانفلونزا لهذا العام، يخشى خبراء الصحة من احتمال أن يشهدوا موسم إنفلونزا أكثر حدة من العام الماضي.

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