الجامعة الإسلامية في لبنان تتخذ 3 قرارات بشأن الطلبة العراقيين

2021/11/23 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الجامعة الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، إصدار ثلاثة قرارات تتعلق بطلابها العراقيين.

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وقالت الجامعة للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، إنه "سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بملف الطلاب العراقيين والشهادات، بعد إعفاء رئيسة الجامعة وأمين السر وحصول تغييرات إدارية أخرى، أهمها ما يتعلق بالطالب العراقي".

وأضافت، أن "القرارات تضمنت التالي":

1إعادة التدقيق في الإعداد والشهادات عبر الاستلال.

2 إلزام الدوام الحضوري شهراً واحداً لكل فصل.

3- وجوب الحضور العيني في الامتحانات لجميع الطلبة دون استثناء.

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