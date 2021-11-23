ما حقيقة دفن مارادونا بلا قلب؟ (تفاصيل)

2021/11/23 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيل أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا، كشف الطبيب والصحفي نيلسون كاسترو عن محاولة الأطباء استخراج قلبه قبل دفنه وقال: «خطط مجموعة من الكادر الطبي لاستخراج قلب مارادونا من الجثمان، لكن لم يفعلوا خشية أن يعلم الناس أنه سيدفن بدون قلب.



كان الأطباء يريدون دراسة قلبه لتحديد السبب الحقيقي لوفاته، لكن ستنتشر معلومة أنه سيدفن بدون قلب».

وتابع الطبيب: "للأسف كان مارادونا ذا شخصية مدمنة على كل شيء يدمره، أمثاله كانوا يموتون قبل سن الـ60 بكثير، لكنه كان يتمتع بجسم مقاوم.



مشكلته أنه لم يرغب أبداً في أن يتعافى بشكل دائم".

واكمل: "كان قلب مارادونا يزن نصف كيلوجرام، قلب بوزن كبير لأن القلب العادي يزن 300 غرام حتى لو كان لاعباً.



كان قلبه كبيراً لسبب آخر هو العجز".

من جهتها، اتهمت سيدة كوبية تدعى مافيز ألفاريز(37 عاماً) مارادونا باستغلالها كقاصر بسن الـ16.

وتعيش مافيز في ميامي الأمريكية حالياً، وقالت إنها تعرفت إلى مارادونا قبل 20 سنة عندما كان يخضع لعلاج من إدمان المخدرات في كوبا، وأضافت: "انبهرت به، لكن بعد شهرين تغير كل شيء، جعلني أدمن المخدرات.



أحببته وكرهته في آن واحد وفكرت أيضاً بالانتحار".

مافيز لم ترفع قضية بنفسها على مارادونا، لكن الإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام في الأرجنتين دفع مؤسسة (فاونديشن فور بيس) لتقديم شكوى رسمية بعد مشاهدة اعترافاتها التي أدلت بها لصحيفة أمريكية تتعلق بتهريب البشر والحرمان من الحرية والعنف المنزلي.



وقالت مافيز، التي قدمت صوراً تظهر فيها مع النجم ووكيل أعماله السابق جيليرمو كوبولا وصورة أخرى مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، إنها كسرت صمتها بعد سنوات كي تحدث توازناً في القصص التي تظهر في التلفاز حول شخصية الأسطورة الكروية فيما رفض 5 من المحيطين بمارادونا عبر المحامين جميع التهم المنسوبة إليهم ورفع أحدهم عليها قضية تشهير.

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