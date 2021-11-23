الإعدام لمدان خطف وقتل شاباً ثم رمى بجثته مقيدة بالأغلال في ميسان

2021/11/23 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

حكمت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، بالإعدام بحق مدان ارتكب جريمة خطف وقتل لشاب في المحافظة.

وقال مصدر قضائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ميسان، حكمت بالاعدام بحق احد المدانين بجريمة خطف وقتل الشاب حسين ثائر عبد الوهاب، البالغ من العمر ١٨ عاماً".

وأضاف المصدر، أن "المدان كان قد ارتكب جريمة خطف المجني عليه وقتله ورمي جثته مقيدة بالاغلال في احدى الساحات الترابية قرب حي الرحمة - محافظة ميسان، بعد ان طلبوا فدية من والده مقدارها 600 مليون دينار عراقي".

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