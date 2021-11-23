بغداد ترسل أكثر من ملياري دينار مستحقات مالية إلى أقليم كردستان

2021/11/23 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أرسلت الحكومة الاتحادية اليوم الثلاثاء الدفعة السابعة من المستحقات المالية لمزارعي إقليم كردستان للعام 2021 والتي من المقرر أن يتم توزيعها على محافظات الإقليم.وقال مدير عام مديرية التجارة في وزارة الصناعة والتجارة في الاقليم نوزاد شيخ كامل في بيان اليوم، إن المبلغ الذي أرسلته الحكومة الاتحادية كما يأتي: السليمانية مليار و400 مليون دينار، أربيل 923 مليون دينار، دهوك 140 مليون دينار.وأوضح أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية، سيتم توزيع المبالغ على المزارعين من خلال مديرية تجارة الحبوب التابعة لحكومة إقليم كردستان، منوها إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية في أقرب وقت ممكن من بنوك المدن./انتهى8

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