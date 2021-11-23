وفاة الكاتب والروائي الأمريكي نوا غوردون عن 95 عاماً

2021/11/23 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب والروائي الأميركي نوا غوردون في صورة من العام 2013 خلال عرض فيلم “ذي فيزيشن” المقتبس من أحد كتبه © ا ف ب/ارشيف بيار فيليب ماركو نيويورك (أ ف ب) – توفي الاثنين عن عمر يناهز 95 عاماً الكاتب والروائي الأميركي نوا غوردون ، المعروف بأعماله عن تاريخ الطب وعن اليهودية، بحسب ما […]

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