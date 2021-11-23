بعد مرور عام على حرب الـ 44 يوماً وعدم الوفاء بالاتزامات

2021/11/23 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اليك غاريبيان - القائم باعمال

سفارة جمهورية أرمينيا في العراق

ان الحرب التي شنتها اذربيجان ضد آرتساخ

وشعبها في 27 ايلول 2020 وبدعم مباشر من

تركيا وبمساعدة الارهابيين المسلحين

الاجانب كان عمل

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