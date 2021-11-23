2021/11/23 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت اليوم الثلاثاء، لهجوم بالقذائف الصاروخية.وأشارت “سانا” نقلا عن مصادر محلية، إلى أن “5 صواريخ استهدفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا..



قاعدة الجيش الأمريكي تتعرض لهجوم بـ5 صواريخ المركز الخبري الوطني.

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