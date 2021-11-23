العراق يحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق الغاز

2021/11/23 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة النفط إنهاء حرق الغاز في

حقول العراق النفطية بحلول عام 2027، حيث

يسعى ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان

المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحصول على

مساعدة من شركات النفط الدولية

للمساعدة في السيطر

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