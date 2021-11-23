بايدن يقرر اللجوء إلى الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

2021/11/23 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اللجوء إلى الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى.وقرر بايدن استخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي […]

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