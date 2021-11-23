وزير التجارة التركي: تطوير التعاون مع الإمارات نموذج لبقية الدول

2021/11/23 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة التركي، محمد موش، الثلاثاء، أن التعاون التجاري بين بلاده والإمارات "محفز للاستقرار الإقليمي ونموذج لبقية الدول"

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