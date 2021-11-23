رئيس جمعية الفلاحين يكشف عن مشكلة زراعية كبيرة في نينوى سببها الحكومة

2021/11/23 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف جمعية الفلاحين حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن مشكلة زراعية كبيرة في نينوى سببها الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال رئيس جمعية الفلاحين حيدر العبادي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "السنتين الماضيتين، كانت جافة، والزراعة الديمية تشكل ما يقارب 75 بالمائة من زراعة نينوى، ولذلك هذه السنة ستكون جافة، ما يؤدي الى خسائر كبيرة يتكبدها الفلاح الموصلي بسبب عدم سقوط الأمطار".

واشار الى أن "الدعم الحكومي غير مشجع، ووزعت كميات الأسمدة واليوريا بواقع 5 كيلوغرامات لكل دونم واحد، بينما يحتاج الدونم فعليا إلى 40 كيلوغرام، وبالتالي عدم دعم الحكومة، وأن الجفاف أثر بشكل كبير على الوضع الزراعي هناك".

وتابع أن "مستحقات الفلاحين لغاية الآن لم تدفع بالنسبة للموصل وباقي مدن العراق، وهو ما ولد إحباطا لدى الفلاحين".

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