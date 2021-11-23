وزارة الصحة تسجل/898/ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم

2021/11/23 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة/898/ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم و/1334/ حالة شفاء و/26/ حالة وفاة، فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح/ 111518/ شخصاً في يوم واحد./انتهى7‏

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