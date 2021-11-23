شركة فرنسيـة : هذه مشاريعنـا لتمويل محطات توزيع الطاقـة في العراق

2021/11/23 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افصحـت شركة شنايدر الكتريك الفرنسيـة ، عن باكورة مشاريعها لتمويل محطات توزيع الطاقة في العراق .وقال المدير الإقليمي للشركة في العراق ايمرا تكديمير ، في مؤتمر صحفي اليوم ، ان "شركة شنايدر تقدم التكنولوجيا التي تسهم في الطاقة المستدامة، ولدينا الكثير من المعامل لانتاج الطاقة المختزلة التي تعمل بوقود اقل ".واوضح ، ان " الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء قبل عام لتطوير شبكة توزيع الطاقة في العراق "، لافتا الى ان "شنايدر معروفة بإمكانياتها في قطاع الكهرباء ونسهم في تطوير كفاءة البنى التحتية ".واضاف ، ان "الحكومة العراقية والفرنسية تعملان على استثمار مشاريع الكهرباء، حيث بعض المحطات تم بناؤها من ميزانية وزارة الكهرباء وبعضها الاخر تمت عبر بناء مشترك"، مبينا ان "الشركة تملك آلاف الموظفين من مهندسين وعاملين عراقيين للعمل في مشاريع النفط والطاقة، كما قامت بتدريب 2000 مهندس عراقي، ونحن نمتلك 4 تراخيص من اجل الانتاج لتطوير القطاع الميكانيكي في العراق".وتابع القول ، ان " العراق منذ سنتين يعتزم بناء محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ، ويمكن للشركة المساهمة في بناء محطات ثانوية تعمل بالطاقة الشمسية ومساعدة العراق في هذا الجانب" .بدوره ، قال مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا وليد شاتى ، ان " شنايدر لديها العديد من المشاريع في مجال قطاع الكهرباء والانترنيت والعمل الرقمي ، وهناك فريق محلي موجود في مدينتي اربيل والبصرة"، مبينا أن "الشركة تعمل في مجال الغاز والنفط في محافظة البصرة ، وهناك مشاريع أخرى للتوسع في اكتشاف النفط ، ولدينا جهود في القطاع الكهربائي وتوزيع الكهرباء بشكل أكبر خلال السنة الماضية".واضاف ، ان "الشركة لا تعمل على توليد الكهرباء وأنما تسهم في تطويرها، ونحن متخصصون في تطوير وجلب التكنولوجيا المتقدمة"، مبينا ان "كل انحاء العراق اصبحت محورية، ونحن لدينا تاريخ مع شركات النفط المحلية والدولية ولدينا الكفاءة بتطوير حقول النفط، وان البرنامج الجديد هو تطوير الكفاءات لتشغيل المصانع".واوضح ، ان "الشركة الفرنسية متواجدة في العراق منذ 40 سنة، ومستمرون ببناء محطات جديدة، وهناك مشروع سيستمر لثلاث سنوات، ولدينا أكثر من 100 محطة تم بناؤها لصالح وزارة الكهرباء العراقية بتمويل اكثر من مليار يورو ".ومضى الى القول ، ان "المشكلة في قطاع الكهرباء العراقية تكمن في طرق الإنتاج والتوزيع التقليدية التي هي النفط والغاز"، مبينا ان "الطرق الجديدة هي الرياح، حيث ستشكل الطاقة المتجددة والنظيفة نحو ‏80‎%‎ من إنتاج الطاقة في السنوات المقبلة".واوضح ، ان " شركة شنايدر متخصصة في مجال التوزيع ، وهو الحلقة الاصعب في قطاع الكهرباء ، لكن غالبا التوزيع يكون قريبا جدا من مناطق التجهيز لذلك مشاكل التجهيز تكون في هذا المحور "./انتهى5

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