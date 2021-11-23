البيت الأبيض يفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

2021/11/23 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط.وأضاف البيت الأبيض، أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

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