2021/11/23 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافة لداعش في اطراف بحيرة حمرين المركز الخبري الوطني.

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