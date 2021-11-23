ساحة التحرير تستعد لوقفة تضامن مع الطلاب المتظاهرين في كردستان

2021/11/23 | 16:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار ناشطون في السليمانية، إلى أنّ حصيلة الإصابات ارتفعت، الثلاثاء، إثر استمرار السلطات الأمنية باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وأصيب يوم أمس عشرة شبان على الأقل برصاص قوات الأمن وقنابل الغاز في الاحتجاجات التي تشهدها مدينة السليمانية بقيادة طلاب الجامعات، احتجاجًا على "الأوضاع السيئة" في إقليم كردستان.

وعلم "الترا عراق"، من مصادر أمنية وصحافية أنّ غالبية الإصابات وقعت قرب مبنى جامعة السليمانية في مركز المدينة، حيث يحتج مئات الطلبة.

وفي وقت سابق، قال الصحافي محمود الكردي لـ"الترا عراق"، إنّ "قوات الأمن اعتدت على الطلاب المتظاهرين وأطلقت بشكل مباشر الرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص".

وأوضح الصحافي، أنّ "إحدى الطالبات أصيبت بشكل بالغ إثر تعرضها إلى قنبلة غاز مباشرة في منطقة الرأس"، مبينًا أنّ "أحد الطلاب أصيب بالرصاص الحي".

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