سامسونغ إلى تكساس.. مصنع عملاق لإنتاج رقائق يحتاجها العالم

2021/11/23 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تسبب فيه أزمة إنتاج الرقائق الإليكترونية بارتفاع أسعار السيارات والكومبيوترات وغيرها من المنتجات في الولايات المتحدة، قالت صحيفة وال ستريت جورنا الأميركية إن شركة سامسونج للإلكترونيات تخطط لبناء مصنع لصناعة الرقائق بقيمة 17 مليار دولار تقريبا في مدينة تايلور بولاية تكساس.

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