القبض على 700 اجنبي يمارس التسول

2021/11/23 | 16:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ابعادهم خارج الأراضي العراقية.

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