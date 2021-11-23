2021/11/23 | 16:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة تعطيل الدوام الرسمي في جامعة السليمانية لمدة يومين اعتباراً من غداً أولاً على الايام نيوز.

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