2021/11/23 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: اعادة ارسالية “ملابس” الى الاردن لمخالفتها شروط الاستيراد المركز الخبري الوطني.

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