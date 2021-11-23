محتجو السليمانية يصعّدون ويقطعون طرقاً رئيسية (صور)

2021/11/23 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم الطلبة المتظاهرون في السليمانية،

اليوم الثلاثاء، على قطع طرق رئيسية في

المحافظة، في تصعيد لاحتجاجهم الذي دخل

يومه الثالث.

وقطع المحتجين أغلب شوارع مركز مدينة

السليمانية، في وقت وجهت فيه مديرية

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