رئيس فيفا لـCNN: رأيت

2021/11/23 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إلى CNN Sport عن حقوق الإنسان في قطر، قائلاً إنه في حين لا يزال هناك بعض العمل للقيام به، إلا أنه يرى "تطورًا كبيرًا" في الطريقة التي تعاملت بها الدولة الخليجية مع تحسين الأوضاع في هذا الصعيد.

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