2021/11/23 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت رئاسة جامعة السليمانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الجامعة يوم غد الأربعاء والخميس، تزامناً مع احتجاجات طلابية استمرت لمدة 3 أيام.

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وقالت الجامعة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2021)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في الكليات والمعاهد بالسليمانية لحماية حياة الطلبة، واستجابة لدعوة عدد من أولياء الأمور، وستغلق الأقسام الداخلية خلال اليومين القادمين يوم 24-25 /11/2021".

وأصدرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق"، الثلاثاء، بياناً بشأن الاحتجاجات الطلابية في محافظة السليمانية.

وقالت المنظمة في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2021)، تستنكر منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، الاعتداء الذي حصل بحق الطلاب السلميين في جامعة السليمانية، والذين خرجوا منادين بحقوقهم المشروعة والقانونية التي تمثلت بالمطالبية بمستحقاتهم المالية التي تم قطعها من قبل مجلس وزراء الإقليم، وسوء الخدمات في الأقسام الداخلية للطلاب".

ويستمر طلبة جامعة السليمانية، في تظاهرهم، وسط تصعيد متمثل بمسيرات تجوب شوارع المدينة، وذلك في اليوم الثالث من الاحتجاج والتظاهر.

وأظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، استمرار الاحتجاج، وسط تصعيد تمثل بإطلاق الغازات المسيّلة للدموع صوب المجتجين، وتوسع رقعة الاحتجاج لتصل إلى عمق المدينة، مع استمرار قطع بعض الطرق الرئيسة نتيجة المسيرات الكبيرة.

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