ولي عهد أبو ظبي يجري زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان

2021/11/23 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات وام فإن الزيارة ستشمل مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة..



إضافة الى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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