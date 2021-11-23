الصدر يلتقي بوالدة سجاد العراقي ويوجه بمتابعة ملف ولدها

2021/11/23 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمتابعة ملف الناشط المختطف سجاد العراقي.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان إن السيد مقتدى الصدر التقى، والدة الناشط المختطف سجّاد العراقي، مضيفا ان الصدر وجه بمتابعة ملف ولدها من خلال الجهات الرسمية والقانونية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لعائلتهكما التقى الصدر أيضاً بوالدة الشهيد الشيخ حسين السويعدي، مشيراً الى أنه وجه بمتابعة الوضع الاجتماعي والإنساني وتقديم المساعدة اللازمة لعائلة الشيخ الشهيد.

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