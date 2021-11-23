مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية ازمة المهاجرين علة الحدود البولندية

2021/11/23 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزيرة الخارجية السويدية آن لينده.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الخارجية السويدية إلى أواصر الصداقة التي تجمع بين بلدها وإقليم كردستان، فيما ناقش الجانبان الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان والعمل من أجل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بالاضافة الى الوضع العراقي بعد الانتخابات النيابية، وأهمية معالجة أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية.

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