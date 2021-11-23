بعد التظاهرات وتعطيل الدوام.. مالية كردستان توضح بخصوص إعادة منحة الطلبة

2021/11/23 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم اضطرت لقطع المنحة المالية المخصصة للطلبة عام 2014 بسبب الأزمة المالية.

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الإقليم مر بأزمة مالية كبيرة نتيجة الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط، ومايزال يدفع ضريبة هذه الأزمة، ولايمكنه توفير جميع المخصصات المالية المطلوبة".

وأضاف أن "برلمان الإقليم سيناقش إعادة منحة الطلبة وسيستضيف وزير المالية لمعرفة إمكانية إعادة صرف المبالغ وفقاً للسيولة المتوفرة".

وكانت حكومة إقليم كردستان تخصص مبلغ 60 ألف دينار لكل طالب جامعي، و100 ألف دينار لكل طالب أقسام داخلية، وتم قطعها بسبب الأزمة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد ضمن حدود محافظة السليمانية بدءً من يوم غد الاربعاء ولـمدة 6 ايام، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المدينة".

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