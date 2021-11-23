الداخلية تحدد أسباب ارتفاع حالات الانتحار في العراق- عاجل

2021/11/23 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحددت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، أسباب ارتفاع حالات الانتحار في العراق.وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك عدة أسباب للارتفاع حالات الانتحار في العراق منها الظروف الاقتصادية (ضائقة مالية ) وظروف جائحة كورونا إضافة الى ان نسبة كبيرة من الانتحار تحدث مع اعلان نتائج الصفوف المنتهية ( السادس الاعدادي) ".وأضاف المحنا أن "وزارة الداخلية شكلت لجان وعقدت ورشات ولجان مشتركة وقدمة دراسة بحثية بالتعاون مع اساتذة من وزارة التعليم العالي لتبين ماهي اسباب الارتفاع ومن هي الفئات الكانت من ضمن المنتحرين والنسبة بين الذكور والاناث والايام والاشهر الذي حدث فيها حالات الانتحار". واشار الى انه "كان هناك تباين في البيانات تبعا لظروف كل فئة والوقت الزمن هنالك شهر في سنه معينة يكون اعلى نسبة انتحار وفي السنة الاخرى اقل نسبة انتحار".وتابع المحنا ان "وزارة الداخلية اتبعت عدة وصاية أهمها الاهتمام بالجانب العلمي والاحصائي لمراقبة هذه الحالات بالاضافة الى الايعاز للشرطة المجتمعية بمساعدة الاشخاص الذي يكون لديهم محاولات للانتحار من خلال تقديم الدعم النفسي لهم ".

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