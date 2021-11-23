2021/11/23 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حصل البطل العراقي جراح نصار على جائزة، محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ، لتحقيقه إنجازا عالميا في ظروف وتحديات صعبة، وتصل قيمة الجائزة المالية لمليوني دولار.وجاء منح الجائزة للبطل العراقي نصار في ضوء النتائج التي حققها في البرالمبياد الأخيرة التي جرت في طوكيو ليتم ترشيحه من قبل اللجنة البرالمبية العراقية بعد تحقيقه الإنجازات العالمية وحصوله على فضية رمي الثقل.وحقق نجم العراق في رمي الثقل لقصار القامة ، جراح نصار، الميدالية الفضية بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جراح نصار يحصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جراح نصار يحصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).