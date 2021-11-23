محافظة كربلاء تشهد انطلاق النقل العام وتبدأ بخمسة خطوط

2021/11/23 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ نطلقت المرحلة الاولى لتشغيل حافلات النقل العام في محافظة كربلاءالمقدسة .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ان هذه المرحلة تمثل الخطوة الاولى في انطلاق النقل العام في المحافظة وستكون هنالك دفعات اخرى من الباصات للوصول الى ١٠٠ باص مبينًا ان النقل العام لا يؤثر على النقل الخاص،خاصه وان النقل العام يعد خدمة اساسية في كل بلدان العالم وسينطلق ضمن خطوط واماكن توقف مخصصة لافتا الى ان الحكومة المحليه وقسم الاتصال والتكنلوجيا ستطلق تطبيقاً الكترونيا للهواتف ليتم من خلاله معرفه مسارات الباصات ووقت وصولها .واوضح ان النقل العام سيخدم بشكل مباشر اغلب شرائح المجتمع كالطلبة والمتقاعدين والمعاقين وابناء الشهداء من خلال التخفيض والدعم باصدار بطاقة خاصه بهم .اضافه الى باقي الشرائح الذين سيتم شمولهم بعد وصول الباصات التي تم تنسيق مع وزارة النقل في وصولها مضيفا ان المحافظة تخطط في مجال النقل في انشاء خط القطار بين كربلاء والنجف وايضا هنالك المترو داخل المدينة الذي يتم العمل به وفق التحطيط./انتهى

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