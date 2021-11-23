2021/11/23 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر مركز الصحة الألماني من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ حيث إنها قد تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.كما أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى التهاب عضلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد المركز الخبري الوطني.

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