القبض على متاجر بالمشتقات النفطية

2021/11/23 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضبط ست محطات تعمل في المتاجرة بالمنتجات النفطية.

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