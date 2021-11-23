محاكمة قتلة خاشقجي في إسطنبول.. طلب تركي جديد من القضاء السعودي

2021/11/23 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات القضائية في تركيا، الثلاثاء، أنها طلبت من القضاء السعودي، تزويدها "بنتائج محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول عام 2018، وفقا لوكالة "الأناضول".

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