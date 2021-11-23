تدمير ثلاث مضافات لداعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك

2021/11/23 | 17:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث مضافات لداعش الارهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان، انه “ضمن العمليات الاستباقية التي تقوم بها قيادة فرقة المشاة الآلية الثامنة وبإشراف نائب قائد الفرقة ضمن قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك لدك أوكار عناصر داعش الإرهابية، شرعت قوة من فوج المغاوير وقوه من […]

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