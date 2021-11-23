2021/11/23 | 17:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الثلاثاء، اعادة ارسالية “ملابس” الى الاردن لمخالفتها شروط الاستيراد.وذكر اعلام الكمارك في بيان، ان “مركز كمرك طريبيل الحدودي قام بإعادة اصدار ارسالية ملابس الى الجانب الاردني و ذلك لمخالفتها شروط ضوابط الاستيراد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد اعادة ارسالية “ملابس” الى الاردن لمخالفتها شروط الاستيراد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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