القبض على شخص زور سند عقاري بقيمة 20 مليون دينار

2021/11/23 | 17:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم عرض الموضوع أمام قاضي التحقيق.

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