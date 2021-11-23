2021/11/23 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح نجم باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، 6 أندية بينها ناديه للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، معترفا في الوقت نفسه أنه "لا تزال هناك أشياء مفقودة" في نادي العاصمة الفرنسية "ليكون فريقًا قويًا".

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