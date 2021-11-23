2021/11/23 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الثلاثاء، نتائج العملية الأمنية في بحيرة حمرين التابعة لمحافظة ديالى.وأوضح الموسوي في بيان، إن “قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وقوات الجيش انطلقتا، صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة في حوض بحيرة حمرين”، مشيرا الى أن “الضفة الغربية للبحيرة كانت من واجب الجيش، فيما كانت الضفة الشرقية من واجب الحشد الشعبي”.وأضاف، أن “جميع ألوية القيادة اشتركت بالعملية، وهي 4 و20 و23 و24 و110، وبمشاركة معاونيات الحشد الشعبي”، مؤكدا أن “العملية شملت جميع المناطق التي تمثل مأوى للارهاب”.ولفت إلى أن “العملية أسفرت عن مسح مساحة تقدر بـ (85) كم مربعا وتدمير ثلاث مضافات لفلول داعش الإرهابي، فضلا عن العثور على 7 زوارق كان يستخدمها عناصر عصابات داعش الإرهابية”.

التالي

منذ ساعتين

استهداف صاروخي لقاعدة اميركية في الحسكة السورية

منذ 3 ساعات

إغلاق طريق رئيسي في السليمانية

منذ 5 ساعات

وزير الدفاع يوافق على إلغاء إيقاف الأوامر الإدارية للطلبة الدارسين على نفقة الوزارة

منذ 5 ساعات

عشرات المتظاهرين يقطعون طريقاً بين كركوك والسليمانية

منذ 6 ساعات

انطلاق عملية أمنية لتأمين حوض حمرين في ديالى

منذ 7 ساعات

تنفيذ عملية أمنية لمتابعة محتكري المواد الغذائية في بغداد والمحافظات

منذ 21 ساعة

بيان رسمي يوضح تفاصيل تفجير الموصل

منذ يوم واحد

طيران الحيش يدمر اوكاراً للارهابيين في سلسلة جبال حمرين

منذ يوم واحد

العثور على مخلفات لداعش ويلقي القبض على متهم بالارهاب ويدمر زورقاً في ديالى والانبار

منذ يومين

قرارات مجلس القضاء الاعلى في الجلسة السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الثاني2021

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن نتائج العملية الأمنية في بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن نتائج العملية الأمنية في بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).