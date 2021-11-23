2021/11/23 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، ان العمل في ساحة الترحيب لايواء الشاحنات وصلت الى المرحلة الاخيرة للاعمال الترابية بعد معالجة الطبقات وتهيئتها لتكون صالحة للانشاءات وقال مدير عام شركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ تعلن الوصول للمراحل النهائية للاعمال الترابية في ساحة الترحيب الكبرى المركز الخبري الوطني.

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