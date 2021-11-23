جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 4 من عناصر “داعش” قرب أربيل

2021/11/23 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على أربعة من عناصر داعش بمساندة التحالف الدولي بالقرب من أربيل.

وجاء في تغريدة لقسم العمليات الخاصة للتحالف الدولي ان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تمكن بمساندة من التحالف الدولي من إلقاء القبض على أربعة من عناصر داعش بالقرب من أربيل نتيجة سلسلة من العمليات.

واكدت التغريدة أن هذه العمليات تقلص قدرة داعش على تنظيم تحركاته واستمراره في إقلاق العراقيين.

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