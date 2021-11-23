الفتح يكشف عن تغيير في نتائج الانتخابات بأكثر من 25 مقعداً نيابياً

2021/11/23 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن قرب تغيير أكثر من (25) مقعدا نيابيا في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي اعلنت عنها المفوضية في وقت سابق.

وقال القيادي في التحالف حامد الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار الهيئة القضائية بإلغاء المحطات التي تجاوزت الوقت الرسمي لغلق المحطات والتي يبلغ اعدادها من 6 الى 10 الاف محطة سيغير النتائج لأكثر من 25 مقعدا نيابيا خلال الأيام القليلة القادمة".

واوضح الموسوي ان "قرارات الهيئة القضائية، اثبت وكشفت وجود التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، كما نتوقع ان هناك قرارات جديدة سوف تصدر من الهيئة القضائية بخصوص الطعون، التي لم تحسم لديها"، مشيرا الى انه "سيكون لها تأثير على مقاعد القوى السياسية فهناك قوى سوف تزيد مقاعدها وهناك قوى سوف تفقد بعض مقاعدها".

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