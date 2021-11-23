الحشد الشعبي يعلن عن نتائج عملية حمرين الامنية

2021/11/23 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي عن تدمير 3 مضافات لتنظيم داعش في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .وقال قائد قاطع عمليات الحشد طالب الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه إن "قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وقوات الجيش انطلقت، صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة في حوض بحيرة حمرين"، مبينا أن "الضفة الغربية للبحيرة كانت من مهمة الجيش والضفة الشرقية للحشد الشعبي".وأضاف،أن "جميع ألوية القيادة اشتركت بالعملية وهي اللواء الرابع و20 و23 و24 و110 بمشاركة معاونيات الحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن "العملية شملت جميع المناطق التي تمثل مأوى للارهاب".ولفت الموسوي، إلى أن "العملية اسفرت عن مسح مساحة تقدر بـ 85 كم مربع وتدمير ثلاث مضافات لفلول داعش الإرهابي والعثور على 7 زوارق كان يستخدمها الدواعش"./انتهى

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