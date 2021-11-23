2021/11/23 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: مجلس الوزراء يوافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالاجور المعتمدة بالموازنة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:59

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